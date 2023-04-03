Malamine Doumbouya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malamine Doumbouya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malamine Doumbouya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malamine Doumbouya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malamine Doumbouya 14 Mart 2000 tarihinde Remiremont şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Gine uyrukludur.Gerçek adı da Mouhamad Lamine Doumbouya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malamine Doumbouya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Malamine Doumbouya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Malamine Doumbouya'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Malamine Doumbouya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malamine Doumbouya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malamine Doumbouya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malamine Doumbouya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rennes B

2 Temmuz 2020 yılında Lorient B

31 Ocak 2022 yılında Leixões

30 Haziran 2022 yılında Lorient B

Malamine Doumbouya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malamine Doumbouya şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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