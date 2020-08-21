Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de yaşanan savunma sıkıntıları belki de ligi 7. sırada bitirmesine neden oldu. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefi bulunan Fenerbahçe, yine aynı savunma sıkıntılarını yaşamak istemiyor. Bunun üzerine birçok stoper ile görüşme halinde bulunan sarı-lacivertlilerin istediği isimlerden birisi de Malang Sarr. Peki, Malang Sarr kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde...

MALANG SARR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

23 Ocak 1999'da doğan Sarr, 21 yaşında. Futbola doğduğu şehrin takımında başlayan Sarr, Nice'e altı yaşındayken katıldı. Takımıyla ilk profesyonel maçına 14 Ağustos 2016'da çıktı. Henüz 17 yaşında olan Sarr, takımının galibiyet golünü kaydetti. Maçtan sonra, attığı golü 2016 Nice saldırısında hayatını kaybedenlere adadı.

2019-20 sezonu sonunda sözleşmesi biten Sarr, 15 yıldır bünyesinde bulunduğu kulübü Nice'ten ayrıldı.

Senegal asıllı olan Sarr, genç yaş millî takımlarında Fransa'yı temsil etti. Toplamda 44 maça çıktı ve 1 gol attı.

HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Savunmanın ortasında görev alan Malang Sarr, stoper mevkisi için genç yeteneklerden birisi olarak görülüyor.