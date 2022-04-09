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  3. Malatya beşik gibi sallanıyor! Kenti peş peşe 3 ve üzeri depremler sarstı!

Malatya beşik gibi sallanıyor! Kenti peş peşe 3 ve üzeri depremler sarstı!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler Malatya'nın beşik gibi sallandığını gözler önüne serdi. Kentte meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından, 3 ve üzeri artçılar vatandaşı paniğe sürüklüyor.

Malatya beşik gibi sallanıyor! Kenti peş peşe 3 ve üzeri depremler sarstı!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem vatandaşı korkuttu. Sarsıntının ardından AFAD ve Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentte olumsuz bir durum yaşanmadığını kamuoyuna duyurdu. Yaşanan afetin ardından artçı depremlerin sayısı 15'i geçerken, büyüklükleri ise vatandaşı tedirgin etmeye devam ediyor.

Malatya beşik gibi sallanıyor! Kenti peş peşe 3 ve üzeri depremler sarstı!

BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiye göre; Malatya'da yaşanan depremin ardından artçı depremler kenti sarsmaya devam ediyor. Son olarak 3,9 şiddeti depremle yeniden sarsılan Malatya, 1 saatte toplam 15 kez artçıya maruz kaldı.

Malatya beşik gibi sallanıyor! Kenti peş peşe 3 ve üzeri depremler sarstı!

"OLUMSUZ DURUM YOK"

Konuya ilişkin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Pütürge merkezi olan deprem sonrası olumsuz hiçbir şey kaydedilmedi, can ve mal kaybı yok. Vatandaş depreme hazırlıklıydı zannediyorum. Bölgedeki insanlarımızdan bazılarının depremi hissetmediği öğrenilirken, hissedenlerin kendini dışarı attığını öğrendik. Binalarda çatlama veya çökme gibi olumsuzluk görülmedi." ifadelerine yer verdi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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