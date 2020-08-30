Malatya Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay kimdir? Vaka sayılarının artışı ile birlikte peş peşe gelen pozitif haberlerine bir yenisi daha eklendi. Malatya Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay korona virüse yakalandığını duyurdu. Peki Malatya Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay kimdir? Kaç yaşında?

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAY KİMDİR?

11 Şubat 1985 tarihinde Malatya’nın Doğanyol İlçesinde doğdu. 2009 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iktisat Bölümü’nden mezun oldu.

2007 yılında Malatya AK Parti İl Gençlik Kolları yönetiminde görev üstlendi, il Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde yer aldı.

Türk Telekom Uzman Yardımcılığı, Malatya SGK İl Müdürlüğü’nde Memurluk, Ankara SGK İl Müdürlüğünde Merkez Müdür Yardımcılığı, Malatya SGK İl Müdürlüğünde Merkez Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Hakan Bay, evli ve iki çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Malatya İli Doğanyol İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.