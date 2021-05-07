Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD yetkililerinin aktardığı son dakika bilgisine göre, büyüklüğü 3,9 olarak ölçülen depremin saati 23.18, derinliği ise 6,99 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesi üzerinden paylaşılan bilgiye göre ise depremin şiddeti 4,2 olarak ölçüldü.

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