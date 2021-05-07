Malatya Pütürge'de korkutan deprem: 3,9 şiddetiyle sarsıldı!
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 6,99 km derinlik 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin saati 23.18 olarak ölçüldü.
Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD yetkililerinin aktardığı son dakika bilgisine göre, büyüklüğü 3,9 olarak ölçülen depremin saati 23.18, derinliği ise 6,99 km olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 7, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 07.05.2021, 23:18:37 TSİ
Enlem : 38.2258 N
Boylam : 38.7005 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/UjrrIKduCR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesi üzerinden paylaşılan bilgiye göre ise depremin şiddeti 4,2 olarak ölçüldü.
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