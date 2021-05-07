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  3. Malatya Pütürge'de korkutan deprem: 3,9 şiddetiyle sarsıldı!

Malatya Pütürge'de korkutan deprem: 3,9 şiddetiyle sarsıldı!

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 6,99 km derinlik 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin saati 23.18 olarak ölçüldü.

Malatya Pütürge'de korkutan deprem: 3,9 şiddetiyle sarsıldı!

Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD yetkililerinin aktardığı son dakika bilgisine göre, büyüklüğü 3,9 olarak ölçülen depremin saati 23.18, derinliği ise 6,99 km olarak ölçüldü.

 

 

Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesi üzerinden paylaşılan bilgiye göre ise depremin şiddeti 4,2 olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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