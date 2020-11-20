Malatya'da 42 bin 179 adet Kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi

Malatya'da 42 bin 179 adet değişik markalarda kaçak kulaklık, şarj kablosu, şarj başlığı ve bataryası gibi cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, M. Ç. isimli şahsın kullanmakta olduğu Konya plakalı araç içerisinde arama yapıldı. Aramada, 42 bin179 adet değişik markalarda, kaçak kulaklık, şarj kablosu, şarj başlığı, bataryası gibi cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapılarak şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın mevcutlu olarak adli mercilere sevk edileceği kaydedildi.