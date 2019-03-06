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  3. MALATYA'da, bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada birbirini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.

MALATYA'da, bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada birbirini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.

MALATYA'da, bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada birbirini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.

MALATYA'da, bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada birbirini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.

MALATYA'da, bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada birbirini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Ö.T.Ç (54) ile M.E. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ö.T.Ç ile M.E. birbirlerini bıçakla yaralandı. Yaralılar, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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