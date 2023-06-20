Malatya’da bin 500 TL yevmiye ile çalışacak işçi bulunamıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da inşaat çalışmaları hızla devam ederken, firmalar bin 500 TL yevmiye ile çalıştıracak işçi bulmaktan güçlük çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da şehrin yeniden imarı için çalışmalar sürerken, bir çok inşaat firması bin 500 TL yevmiye ile çalıştıracak işçi bulmaktan güçlük çekiyor.

Deprem bölgelerinde inşaat sektörünün yaşadığı en önemli sorunların başında işçi konusunun geldiğini kaydeden Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği ( MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, "6 Şubat'ta yaşanan afet neticesinde şehrimizde ciddi bir konut sıkıntısı ile hasar durumu mevcut. Deprem sonrası bu sıkıntıları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi

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"Bin 500 TL yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamıyoruz"

Deprem bölgesindeki inşaat sektörünün işçi bulmaktan zorlandığını aktaran Bülbüloğlu, "Sektörde yaşadığımız sıkıntılardan biri çalıştıracak işçi bulma noktasında ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Günlük Bin 500 TL hatta daha fazla bir yevmiye ile çalışacak işçi bulamıyoruz. Bunun sebebi deprem neticesinde çok sayıda hasar alan ve yıkılan binalarımız oldu. Binaların tadilatları noktasında vatandaşlarımız biran önce evlerine geri dönmek için bir çaba içerisine girdiler buda beraberinde sıkıntıları doğurdu. Genel anlamda deprem bölgelerindeki sıkıntı çalışanlarında aslında kalifiye elaman da olmadığı görülüyor. Tadilat yapılan binalarda denetimler yapılması lazım aksi taktirde bunlar beraberinde bir takım sıkıntıları meydana getiriyor. Tadilat yapılan binalar denetlendiği zaman bizlerde bizler işçi bulma konusunda vatandaşlarımızda fahiş fiyat konularında sıkıntı yaşamayacaktır" diye konuştu