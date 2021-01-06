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Malatya'da dedesinin bir anlık dalgınlığı 3 yaşındaki torununu hayattan kopardı!

Malatya'nın Darende ilçesi'nde kamyonetiyle geri geri gelen şahıs arkada duran 3 yaşında torununu ezdi. Ağır yaralanan bebek ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da dedesinin bir anlık dalgınlığı 3 yaşındaki torununu hayattan kopardı!

Heyiketeği Mahallesi’nde meydana gelen kazada, evinin önünde bulunan kamyonetiyle geri manevra yapan Süleyman Ç., arkada oyun oynayan torunu Hüseyin Ç.'yi fark etmeyerek çarptı.

3 YAŞINDAKİ HÜSEYİN KOCAMAN KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Ağır yaralanan küçük çocuk için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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