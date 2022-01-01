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Malatya'da deprem mi oldu 1 Ocak 2022? Malatya neden sallandı?

Malatya'da sarsıntı hisseden vatandaşlar "Malatya'da deprem mi oldu 1 Ocak 2022? Malatya neden sallandı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Malatya'da deprem mi oldu 1 Ocak 2022? Malatya neden sallandı?

Malatya gece saatlerinde sarsıntı hissetti. "Malatya'da deprem mi oldu 1 Ocak 2022? Malatya neden sallandı?" sorularını arama motorlarında araştıran vatandaşlar Malatya'daki sarsıntının nedenini merak etti. Peki, Malatya'da deprem mi oldu 1 Ocak 2022? Malatya neden sallandı? İşte detaylar...

Malatya'da deprem mi oldu 1 Ocak 2022? Malatya neden sallandı?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU 1 OCAK 2022? MALATYA NEDEN SALLANDI?

Malatya'nın Söğütlü Mahallesi'nde 2,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Söğütlü Mah., Pütürge, Malatya büyüklük 2.4 ML 

derinlik 5.0km 38.20°N 38.61°E

1 Ocak 2022 23:12:42 +03

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