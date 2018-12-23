Malatya’da ev yangını "asansörde mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi"

Malatya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, asansörde mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Mihrap Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yangına müdahale etti.

Bu sırada, 4 yaşındaki bir çocuğun asansörde mahsur kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile çocuğu kurtardı. Aşırı dumana maruz kalması nedeniyle etkilenen çocuk 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, 1'i itfaiye personeli olmak üzere dumandan etkilenen 4 kişiye de müdahale edildi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.