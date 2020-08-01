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Malatya'da kesilen büyükbaş tüberkülozlu çıktı!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, kestiği büyükbaş hayvanın iç organlarından şüphelenip, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildiren Yaşar Pekşen, hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Malatya'da kesilen büyükbaş tüberkülozlu çıktı!

Kurban ibadetini yerine getirmek heyecanıyla, Canlı Hayvan Pazarı'ndaki bir satıcıdan 3 gün önce büyükbaş hayvan satın alan Yaşar Pekşen, aldığı kurbanlığı kendi imkanlarıyla kesti. İç organlarını çıkardığında kaburgayı ve akciğeri sarmış kabarcıklar olduğunu fark eden Pekşen, tanıdığı veteriner ve kasapları arayıp durumu bildirdi. Hayvanın hastalıklı olma ihtimalini göz önünde bulunduran Pekşen, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine Dolamantepe Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu tespit etti. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için çalışma başlattı.

Malatya'da kesilen büyükbaş tüberkülozlu çıktı!

"HAYVAN SAĞLIKLI GİBİ GÖRÜNÜYORDU"

Yaşar Pekşen, hayvanı 3 gün önce aldığını söyleyerek: "Sabah kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner, hayvanın tüberküloz olduğunu ve etinin yenmeyeceğini bize söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde değişik böyle değişik şeyler çıktı" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Malatya'da kesilen büyükbaş tüberkülozlu çıktı!

Kübra Kaçmaz
Editör


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