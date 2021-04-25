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Malatya'da kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası yağıyor

Malatya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 104 kişiye 93 bin 600 TL ceza uygulandı.

Malatya'da kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası yağıyor

Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 104 kişiye 900'er TL'den toplam 93 bin 600 TL ceza kesildi. Yapılan denetimlerde Covid-19 kurallarına uymayan 5 iş yeri ile 2 toplu taşıma aracına da ceza uygulandı.

Korona virüs hastalığı nedeniyle kentte 33 kişinin yurt karantinasında bulunduğu öğrenilirken, evde izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıkan bir kişi de tekrar evine gönderildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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