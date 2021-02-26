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Malatya'da mutant virüs paniği! Darende Kaymakamlığı açıkladı

Malatya’nın Darende ilçesinde son günlerde koronavirüs mutasyonuna yakalanan vakaların görüldüğü belirtildi.

Malatya'da mutant virüs paniği! Darende Kaymakamlığı açıkladı

Malatya’nın Darende ilçesinde son günlerde koronavirüs mutasyonuna yakalanan vakaların görüldüğü ifade edildi.

Darende Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Darende'de mutasyonlu virüs vakalarının görülmeye başlandığı bildirildi.

Darende Kaymakamlığı 26 Şubat Cuma günü (bugün) yapılan testler sonucunda iki vakada kesinleşmiş mutant virüsün tespit edildiğini duyurarak, 2 kişide ise mutant virüsün kuvvetli şüphesi bulunduğunu, onların test sonuçlarının beklendiğini ifade etti..

İlçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi’nde bulunan bir apartmana giriş ve çıkışların İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kapatıldığına da değinilen açıklamada "Kurallara her zamankinden daha fazla riayet etmemiz gerekiyor çünkü yayılım ve öldürücülüğü daha yüksek olan mutasyona uğramış virüs artık ilçemizde bizlerle beraber" ifadelerine yer verildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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