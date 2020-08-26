Kilis'ten akıl almaz rakam! 75 mahallesinin 61'inde korona varEsenyurt'ta hafriyat kamyonu can aldıMalatya'da narkotik operasyonu: 3200 kök Hint keneviri ele geçirildiAfganistan'da ölü sayısı 70'e yükseldiÖSYM Başkanı Aygün YKS boş kontenjanları paylaştıGaziantep'te dehşet: Karısını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdüİçişleri Bakanlığından Musa Orhan açıklamasıAmasya'da yangın: İki ev ve bir samanlık kül olduGiresun'daki selde hayatını kaybeden Betül Akgün toprağa verildiTrabzon'da silahlı saldırı: 2 kardeşten 1'i ölü diğeri ise ağır yaralı
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Malatya'da narkotik operasyonu: 3200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya'da narkotik operasyonu: 3200 kök Hint keneviri ele geçirildi

MALATY, Akçadağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonu kapsamında 3 bin 200 kök Hint keneviri ve çok sayıda patlayıcı madde ile av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da narkotik operasyonu: 3200 kök Hint keneviri ele geçirildi

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 bin 200 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ'da Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3 bin 200 kök Hint keneviri, 1 av tüfeği ve 123 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT