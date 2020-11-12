Malatya'da uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından öldürülen kadın uğurlandı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ateşkes açıklaması: Yine bozarlarsa bedelini öderler

Beklenen oldu, koronavirüs aşısı başarılı oldu! Pandeminin bitiş tarihi netleşti

Büyükçekmece'de dehşet: Sadece belden aşağısı olan bir ceset bulundu!