Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın paylaşımları gündem olduBİM 13 Kasım 2020 kataloğu | Heifer kablosuz dikey şarjlı süpürge uygun fiyata BİM'de!9 Kasım Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Şenol Güneş: "Kadroya girmek isteyen heyecan dolu oyuncularımız var"Sermiyan Midyat'a 8 yıl hapis cezası istemiHazal Erişkin kimdir, nereli, kaç yaşında?Gelinim Mutfakta 9 Kasım Pazartesi puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e romantik jestTuzla'da erkek cesedi bulunduMalatya'daki 5 ayrı hırsızlık olayını kamera kayıtları ortaya çıkardı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Malatya'daki 5 ayrı hırsızlık olayını kamera kayıtları ortaya çıkardı

Malatya'daki 5 ayrı hırsızlık olayını kamera kayıtları ortaya çıkardı

Malatya'da 5 ayrı yerde meydana gelen hırsızlık olayları güvenlik kamerası kayıtları izlenerek çözüldü.

Malatya'daki 5 ayrı hırsızlık olayını kamera kayıtları ortaya çıkardı

Malatya'da 5 ayrı yerde meydana gelen hırsızlık olayları güvenlik kamerası kayıtları izlenerek çözüldü.

Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayının şüphelisinin tespiti için 20 ayrı iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtları incelendi. 4 hırsızlık olayların şüphelisi olduğu tespit edilen M.A yakalandı. Şahıs yakalama esnasında polislere mukavemette bulundu. M.A. zor kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Diğer yandan, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bir araçta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili 30 ayrı noktada 20 saatlik görüntü alınarak izlendi. Hırsızlık şüphelisinin H.A.K isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli H.A.K yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Hırsızlık olayları ile ilgili tahkikat sürdürülüyor.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT