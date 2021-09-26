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Malca ne demek, TDK'ya göre Malca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Malca kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Malca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Malca nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Malca kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Malca ne demek, TDK'ya göre Malca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Malca ne demek? Malca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi malca kelimesi. Peki malca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre malca nedir, malca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Malca kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Malca kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

MALCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Malca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre malca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mal olarak, mal bakımından, malen

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