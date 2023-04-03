Malcolm Curier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Curier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Malcolm Curier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malcolm Curier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.