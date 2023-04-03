Malcolm Curier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Curier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malcolm Curier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malcolm Curier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malcolm Curier 18 Ocak 2005 tarihinde Villepinte şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malcolm Curier Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athletics Advisors yapmaktadır. Malcolm Curier, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Malcolm Curier'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Malcolm Curier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malcolm Curier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Malcolm Curier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malcolm Curier şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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