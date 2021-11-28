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  3. Malcolm X'in kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çelenk gönderildi

Malcolm X'in kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çelenk gönderildi

ABD'de ırkçılığa karşı verilen mücadelenin yüzü olan siyahi aktivist Malcolm X'in kızı geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Dün ABD'nin New York şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine çelenk gönderdi.

Malcolm X'in kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çelenk gönderildi

Müslüman siyasetçi Malcolm X (El-Hajj Malik El Shabazz), ABD'de ırkçılığa karşı mücadele eden sembol isimler arasında yer alıyordu. Malcolm X'in kızı Malikah Saban Shabazz hafta içinde vefat etti. Shabazz babasıyla aynı mezarlığa gömüldü.

New York'un Brooklyn kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in ikiz kızlarından Malikah Shabazz'ın cenaze namazı Islamic Cultural Center of New York'ta kılındı. Ardından babasının mezarının da bulunduğu Ferncliff Mezarlığı'na defnedildi.

Malcolm X'in kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çelenk gönderildi

Cenaze merasime İslami usullere uygun biçimde yapıldı. Cenazeye Malcolm X'in hayattaki kızları ve New York civarındaki siyahi Müslüman Amerikalıların yoğunlukta olduğu bir kafile katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇELENK

Babasıyla aynı mezarlığa defnedilen Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çelenk gönderildi.

Malcolm X'in kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çelenk gönderildi

Cenazeye Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'de katıldı. Büyükelçi ve Başkonsolos tarafından aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyeleri iletildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

22 Kasım'da New York'un Brooklyn kentindeki evinde vefat eden Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz, Manhattan'daki cenaze namazının ardından götürüldüğü Ferncliff Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Malcolm X'in kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çelenk gönderildi

56 yaşındaki Shabazz, Malcolm X'in altı kızının en küçükleri olan ikizlerden biriydi.

Malcolm X'in kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çelenk gönderildi

Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de o zamanki adı Audubon Ballroom olan salonda silahlı saldırıya uğradığında, anne Betty Shabazz, Malikah ve Malaak ikizlerine 3 aylık hamileydi.

Malcolm X'in kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çelenk gönderildi

Malcolm X'in kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çelenk gönderildi

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