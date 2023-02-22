Maleace Asamoah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maleace Asamoah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maleace Asamoah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maleace Asamoah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maleace Asamoah 15 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maleace Asamoah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maleace Asamoah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Maleace Asamoah'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maleace Asamoah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maleace Asamoah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maleace Asamoah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maleace Asamoah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2020 yılında Cheshunt

1 Ağustos 2021 yılında PS Kalamata

7 Ocak 2022 yılında Olymp. Volou

30 Haziran 2022 yılında PS Kalamata

Maleace Asamoah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maleace Asamoah şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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