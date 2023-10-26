Malezya 20 yıllık sistemi bıraktı Türk füzelerini kullanma kararı aldı
Türk savunma sanayii her geçen gün güçlenerek gücüne güç katarak kendi savunmamız yanına dost ülkelere savunma sanayi silahları satışında her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu ülkelerden bir tanesi Malezya Savunma Bakanlığı (MINDEF), Malezya Ordusu'nun yeteneklerini artırmak için Roketsan'dan 18 adet KaraOK güdümlü tanksavar füze sisteminin satın alınması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
YAYINLAMA
Son Haberler
Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!
Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor