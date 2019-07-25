Malezya Başbakanı Türkiye'de! Cumhuriyet nişanı takdim edildi

Erdoğan ve Malezya başbakanı Muhammed, ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Malezya Başbakanı kıymetli dostum Muhammed'e ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Malezya'nın kalkınmasında önde gelen mimarlardır.

- Kendisini 25 yıl sonra yeniden Başbakan olarak Türkiye'de konuk etmek bizim için ayrıcalıktır. Bu sene Malezya ile ilişkilerimizin 55. yıl dönümü.

- Türkiye ve Malezya arasında bekleyen büyük bir ticari yatırım var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahathir Muhammed'e Cumhuriyet nişanı takdim etti.

Mahathir Muhammed'in açıklamalarının satır başları;

Yaptığım çalışmalar nedeniyle bu nişan bana verildi. 22 yıl boyunca başbakanlık yaptım ve diğer başbakanların yaptığının aynısını düşünüyordum. Dolayısıyla nereye gidersem gideyim tanınıyorum.

Benim kendi partim Türk kökenli bir kişi tarafından kurulmuştu. Benden önceki başbakan ve beni atayan başbakan da Türk kökenliydi. İki ülke arasında çok yakın ilişki var.

Tamamen bağımsız olmalıyız ve her şeyi kendimiz yapabiliyor olmalıyız.

Bu nişandan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ortak bir anlayışa sahibiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAKAN ATİLLA AÇIKLAMASI

Uzun bir süredir gerçekten bu yaşamış olduğu süreç başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür kırmıştır. Her tür girişimi yaptık. Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız Türkiye'ye dönmüş oldu. Kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde önce ailenle çocuklarınla dinlen, tatilini yap, sonra sen, Ankara'da külliye'de bekliyorum. ziyaretimize gel ne yapacağımızın kararını veririz dedik. o bizİm evladımızdır. onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz.

Bugün kaldırıldı. Rusya'ya ziyaretlerini yapabilecek. Bu uzun zamandır aramızdaki diyaloĞun bir neticeidir. Bugün açıklandığı gibi bu konuda adım atılmıştır.