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Malezya Kralı V. Muhammed görevden ayrıldı

Malezya Kralı V. Muhammed, görevini bıraktı. Malezya'nın 15. kralının tahttan ayrılacağı resmi açıklamayla duyuruldu.

Malezya Kralı V. Muhammed görevden ayrıldı

Malezya'da Aralık 2016'da üç yıl önce tahta oturan Kral V. Muhammed, görevini bıraktı.

Malezya Kralı V. Muhammed görevden ayrıldı

Ülkenin 15. kralının tahttan ayrılacağı resmi açıklamayla duyuruldu, gelişmeyi Reuters haber ajansı 'son dakika' koduyla geçti.

50 yaşındaki Kral V. Muhammed, geçen yılın son aylarında eski bir Rus güzeliyle evlenmiş ve düğün dünya çapında yankı bulmuştu.

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