Malezya Kralı V. Muhammed görevden ayrıldı
Malezya Kralı V. Muhammed, görevini bıraktı. Malezya'nın 15. kralının tahttan ayrılacağı resmi açıklamayla duyuruldu.
Malezya'da Aralık 2016'da üç yıl önce tahta oturan Kral V. Muhammed, görevini bıraktı.
Ülkenin 15. kralının tahttan ayrılacağı resmi açıklamayla duyuruldu, gelişmeyi Reuters haber ajansı 'son dakika' koduyla geçti.
50 yaşındaki Kral V. Muhammed, geçen yılın son aylarında eski bir Rus güzeliyle evlenmiş ve düğün dünya çapında yankı bulmuştu.
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