Mali Belge ne demek, TDK'ya göre Mali Belge kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mali belge ne demek? Mali belge TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mali belge kelimesi. Peki mali belge ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mali belge nedir, mali belge kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MALİ BELGE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mali belge kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mali belge kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kredi açılışını göstermek için çıkarılan ve ikrazcı bankaya finansman yenilemesi yapmayı sağlayan senet, mali senet, enstrüman

