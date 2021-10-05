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Malihülya ne demek, TDK'ya göre Malihülya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Malihülya kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Malihülya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Malihülya nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Malihülya kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Malihülya ne demek, TDK'ya göre Malihülya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Malihülya ne demek? Malihülya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi malihülya kelimesi. Peki malihülya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre malihülya nedir, malihülya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Malihülya kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Malihülya kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

MALİHÜLYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Malihülya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Malihülya kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre malihülya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kara sevda
- Kuruntu

MALİHÜLYA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu motiflerle ileride hazırlayacağı operanın hülyalarını, daha doğrusu malihülyalarını kurarak dalga geçiyordu.

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