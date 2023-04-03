Malik Mothersille kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Mothersille Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Mothersille adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malik Mothersille Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malik Mothersille 23 Ekim 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Malik Maine Mothersille şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malik Mothersille Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Malik Mothersille, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelsea FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Chelsea FC U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Malik Mothersille'nin Chelsea FC U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Malik Mothersille Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malik Mothersille futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Chelsea U18
1 Şubat 2021 yılında Derby U18
31 Mayıs 2021 yılında Chelsea U18
1 Temmuz 2022 yılında Chelsea U21
Malik Mothersille Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malik Mothersille şuan Chelsea FC U21 takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.
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