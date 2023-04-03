Malik Wanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Wanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Wanya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malik Wanya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malik Wanya 30 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Mâlik Matthias Wanya Belco-Cisse şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malik Wanya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total football management yapmaktadır. Malik Wanya, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Malik Wanya'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Malik Wanya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malik Wanya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında KV Mechelen U18
1 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen U21
Malik Wanya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malik Wanya şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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