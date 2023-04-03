Malik Wanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Wanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Malik Wanya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malik Wanya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.