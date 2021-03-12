Mali'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mali'nin Bayrağı Nasıldır?
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Mali, resmi adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1.240.000 km²'lik yüz ölçümüyle Afrika'nın sekizinci büyük ülkesidir. Nüfusu 19,1 milyondur ve bu nüfusun %65'ini 25 yaş altındakiler oluşturmaktadır.
Mali'nin Başkenti?
“Bamako” şehri Mali'nin başkentidir.
Mali'nin Para Birimi Nedir?
“Afrika Frangı” Mali'nin para birimidir.
Mali'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Mali'nin telefon alan kodu : + 223
Mali'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Mali
Mali'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Bamako
Mali'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Mali
Mali'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Bamako
Mali'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Bamako - Bamakɔ
Mali'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Mali
Mali'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca - Bambara dili