Mali'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mali'nin Bayrağı Nasıldır?

Mali, resmi adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1.240.000 km²'lik yüz ölçümüyle Afrika'nın sekizinci büyük ülkesidir. Nüfusu 19,1 milyondur ve bu nüfusun %65'ini 25 yaş altındakiler oluşturmaktadır.

Mali'nin Başkenti?

“Bamako” şehri Mali'nin başkentidir.

Mali'nin Para Birimi Nedir?

“Afrika Frangı” Mali'nin para birimidir.

Mali'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Mali'nin telefon alan kodu : + 223

Mali'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Mali

Mali'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Bamako

Mali'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Mali

Mali'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Bamako

Mali'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Bamako - Bamakɔ

Mali'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Mali

Mali'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca - Bambara dili

Mali'nin Bayrağı Nasıldır?