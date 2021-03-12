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Mali'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mali'nin Bayrağı Nasıldır?

Mali'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Mali'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Mali hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Mali'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mali'nin Bayrağı Nasıldır?

Mali, resmi adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1.240.000 km²'lik yüz ölçümüyle Afrika'nın sekizinci büyük ülkesidir. Nüfusu 19,1 milyondur ve bu nüfusun %65'ini 25 yaş altındakiler oluşturmaktadır.

Mali'nin Başkenti?

“Bamako” şehri Mali'nin başkentidir.

Mali'nin Para Birimi Nedir?

“Afrika Frangı” Mali'nin para birimidir.

Mali'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Mali'nin telefon alan kodu : + 223

Mali'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mali'nin Bayrağı Nasıldır?

Mali'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Mali

Mali'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Bamako

Mali'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Mali

Mali'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mali'nin Bayrağı Nasıldır?

Mali'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Bamako

Mali'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Bamako - Bamakɔ

Mali'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mali'nin Bayrağı Nasıldır?

Mali'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Mali

Mali'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca - Bambara dili

Mali'nin Bayrağı Nasıldır?

Mali'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mali'nin Bayrağı Nasıldır?

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