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  3. Mali'nin kızı Yasmin Erbil kalbini Can Korkmaz'a kaptırdı!

Mali'nin kızı Yasmin Erbil kalbini Can Korkmaz'a kaptırdı!

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile sürpriz aşkı ortaya çıktı.

Mali'nin kızı Yasmin Erbil kalbini Can Korkmaz'a kaptırdı!

Ünlü çiftin çocuğu olan oyuncu Yasmin Erbil fena yakalandı. Basketbolcu Can Korkmaz ile aynı manzaradan fotoğraf karesi yayınlayan Erbil'in adı aşk dedikodularına karıştı. İkilide halen daha ses çıkmaması ise ilişkiyi doğruladıklarını düşündürdü.

YASMİN ERBİL FENA YAKALANDI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 25 yaşındaki kızı Yasmin, önceki gün Instagram hesabından paylaştığı videoda bir erkeğin kolunun görünmesi ile kim olduğu merak edildi. Kısa sürenin ardından paylaşımını silen Erbil'in ardından, basketbolcu Can Korkmaz'ın da aynı manzaradan paylaşım yapması adeta aralarındaki sürpriz ilişkiyi ortaya çıkardı. İkili, konuyla ilgili olarak sessizliğini korumaya devam ediyor.

Mali'nin kızı Yasmin Erbil kalbini Can Korkmaz'a kaptırdı!

"İLK KEZ O GÜN ANLADIM"

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda 16 yaşındayken gazeteciler plajda fotoğraflarım çekmiş ve ‘Mali’nin meleği’ başlıklı bir haber yapılmıştı diyen Yasmin Erbil, ilk kez o gün ünlü birinin çocuğu olduğunu anladığını belirterek, "Mehmet Ali Erbil'in kızı olmak nasıl bir duygu?" sorusunu, "Aslında kimseye eyvallahın olmuyor, o bayağı güzel" şeklinde cevaplamıştı.

Mali'nin kızı Yasmin Erbil kalbini Can Korkmaz'a kaptırdı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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