Mali'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mali'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Mali, resmi adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1.240.000 km²'lik yüz ölçümüyle Afrika'nın sekizinci büyük ülkesidir. Nüfusu 19,1 milyondur ve bu nüfusun %65'ini 25 yaş altındakiler oluşturmaktadır.

Mali'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Mali 20250833 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 60. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0026 olduğu görülmektedir.

Mali'nin Müslüman Nüfus sayısı 12,040,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 92,5 olarak rakamlara yansımıştır.

Mali'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Mali'nin yüz ölçümü 1254202 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Mali'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 20002 km² Karasal Alan : 1220190 km²

Mali'nin Haritadaki Yeri / Konumu