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Malkar ne demek, TDK'ya göre Malkar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Malkar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Malkar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Malkar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Malkar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Malkar ne demek, TDK'ya göre Malkar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Malkar ne demek? Malkar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Malkar kelimesi. Peki Malkar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Malkar nedir, Malkar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Malkar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Malkar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

MALKAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Malkar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Malkar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuzey Kafkasya'da Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde yaşayan, Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar

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