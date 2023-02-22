Malomo Taofeek Ayodeji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malomo Taofeek Ayodeji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malomo Taofeek Ayodeji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malomo Taofeek Ayodeji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malomo Taofeek Ayodeji 29 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malomo Taofeek Ayodeji Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Malomo Taofeek Ayodeji, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Malomo Taofeek Ayodeji'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Malomo Taofeek Ayodeji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malomo Taofeek Ayodeji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malomo Taofeek Ayodeji şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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