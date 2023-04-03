Malte Hohn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malte Hohn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Malte Hohn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malte Hohn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.