Maltepe Belediyesi'nin kadın zabıta memurundan vatandaşa çok çirkin el hareketi! "Al bunu da çek..."

Maltepe Belediyesi Büyükbakkalköy Mahallesi'nde yapılacak yıkım için bölgeye polis ve zabıta ekipleri gitti. Olay yerine giderek bilgi almak isteyen ve durumu inceleyen vatandaşlar ise hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Olay anını görüntülemek isteyen ve cep telefonu kamerası ile çevreyi çeken bir vatandaşa kadın zabıta memuru çirkin bir harekette bulunarak hakaret etti. O anlar izleyenlere pes dedirtti.

"AL BUNU DA ÇEK"

Olay yerinde bulunan vatandaş bir süre etrafı çekti. Kadın zabıta memuru kamerayı görünce vatandaşa "Abicim kameraya çekerek ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyor memur arkadaş?" şeklinde soru yöneltti. Vatandaştan ise "hatıra fotoğrafı çekiyorum" yanıtını alan zabıta memuru sinirlenerek "Öyle mi al bunu da çek" diyerek çirkin bir el hareketi yaptı.

AKILLARA KILIÇDAROĞLU'NUN HAREKETİ GELDİ

Hareketin ardından vatandaşa hakaret de eden kadın zabıta memuru çekim yapan kişiye "şerefsiz" dedi. Zabıta memurunun o el hareketi Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı skandal el hareketini akıllara getirdi. Bu durum siyasetçilerin fütursuzca yaptığı hareketlerin topluma yansıması olarak yorumlandı.