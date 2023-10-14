Maltepe'de bacanakların kavgası kanlı bitti! 8 kurşunla yaralanan şahıs, hastaneye yetişemeden öldü!

Maltepe'de alkol alan bacanaklar arasında çıkan tartışmada kan aktı. Bacanağını 8 kuruşunla yaralayan şahıs ortadan kaybolurken, yaralı şahıs hastaneye varamadan hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda özel harekat ekipleri sevk edildi.

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Maltepe'de bacanakların kavgası kanlı bitti! 8 kurşunla yaralanan şahıs, hastaneye yetişemeden öldü!

Korkunç olay, sabahın erken saatlerinde sıralarında Maltepe'de meydana geldi.

İddiaya göre, Yunus Y. ile bacanağı Malik A. dün akşam saatlerinde birlikte alkol aldı. Sabah saatlerinde eve alkollü gelen bacanaklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, 8 KURŞUNLA BACAĞINDAN VURDU

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Malik A. yanında taşıdığı tabancasıyla kaçmaya çalışan bacanağına 8 el ateş açtı.

HASTANEYE VARAMADAN ÖLDÜ

Kurşunların hedefi olan Yunus Y. "nin yaralı bir halde kendi aracıyla özel bir hastaneye yetişmeye çalıştığı sırada hastane önünde direksiyon başında hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri silahla vurulan Yunus Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri hastane önünde bulguları araştırırken, bölgeye Polis Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Özel hareket ekipleri eve girdi. Şahsın evden kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Maltepe'de bacanakların kavgası kanlı bitti! 8 kurşunla yaralanan şahıs, hastaneye yetişemeden öldü!

Maltepe'de bacanakların kavgası kanlı bitti! 8 kurşunla yaralanan şahıs, hastaneye yetişemeden öldü!

Maltepe'de bacanakların kavgası kanlı bitti! 8 kurşunla yaralanan şahıs, hastaneye yetişemeden öldü!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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