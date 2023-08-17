Maltepe'de kanlı gece! Eşinin yalvarması zanlıyı engelleyemedi, kurşun yağdırdı!

İstanbul Maltepe'de meydana gelen olayda, Yüksel P. (63) ve arkadaşı Can T. (40) arasında başlayan sözlü tartışma hızla şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, alkol aldıktan sonra ayrılan ikili, daha sonra cadde üzerinde tekrar karşılaştı. Alacak verecek konusuyla başlayan sözlü tartışma, Yüksel P.'nin çıkardığı silahla çok farklı bir boyut kazandı.

EŞİ YALVARDI

Can T.'nin eşi, olayı engellemek için çabalasa da Yüksel P., arkadaşına 5 el ateş açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞIR YARALANDI

Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. Saldırgan Yüksel P. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Can T. hastaneye kaldırıldı. Can T.'nin eşinin, saldırgana müdahale etmeye çalıştığı anlar da güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı. Olayın detayları soruşturma altında.