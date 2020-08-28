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Maltepe'de kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Maltepe D-100 Karayolu'nda gerçekleşen trafik kazasında bir otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil'in sürücüsü ağır yaralandı.

Maltepe'de kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, Maltepe, D-100 Karayolu, Gülsuyu mevki Ankara istikametinde, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen otomobil, seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobili gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri D-100 Karayolu üzerinde güvenlik önlemleri alarak yolu araç trafiğine kapattı. Sağlık görevlileri ise yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. 2 yaralıdan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazanın olduğu bölgede otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması üzerine trafik normale döndü. 

Berna Akkaya
Editör


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