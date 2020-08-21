Maltepe'de toplu taşıma araçlarında denetim!

İstanbul Maltepe'de Gülsuyu Köprüsü üzerinde polis ekipleri denetim yaptı. İddiaya göre, ruhsat ve belgeleri eksik olan minibüs şoförüne 1328 TL, buna ek olarak fazla yolcu taşıması sebebiyle 104 TL ceza kesildi.

Minibüste bulunan yolculara paraları iade edilirken, minibüs çekici ile çekildi. Minibüs şoförü Metin Tural, "Pandemi dönemindeyiz çalışsak bir türlü çalışmazsak bir türlü. Çalışıyoruz ceza yiyoruz çalışmazsak aç kalıyoruz, böyle bir şey olabilir mi? Ama sigortam bugünden itibaren yapılacaktı. Daha bugün başladık ama bugün başladığım için bugün başlatıyorlardı. Ayakta bir tane yolcum vardı. Durmazsan bir türlü dursan bir türlü." şeklinde konuştu.

Minibüste bulunan yolculardan Kenan Tanselen, "İndiriyorlar yolda aşağı milleti. Çevirme var diyerek indiriyorlar. Birbirlerini telefonla arıyorlar. O, ona haber veriyor, o ona haber veriyor. Herkes belli bir noktaya geldiği zaman millet aşağı indiriyorlar" ifadelerini kullandı.