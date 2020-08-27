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Maltepe'de yangın

Maltepe'de henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maltepe'de yangın

MALTEPE'de bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye helikopteri de katılırken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Maltepe Kayışdağı'nda bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye helikopteri de yangına havadan müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken olay yerinde bulunan polis ekipleri ormanlık alanı abluka altına aldı. Ekipler çevrede bulunan şüpheli kişiler üzerinde aramalar yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

Berna Akkaya
Editör


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