Maltepe'deki çöp sorunu sosyal medyanın gündeminde! Ekrem İmamoğlu neredesin?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de yaşanan çöp sorunu sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan çöp toplanma problemi sonrası İmamoğlu'ndan beklentim etiketiyle paylaşılan mesajlarda İmamoğlu'nu eleştirenler kadar sahip çıkanlar da var. İşte #imamoğlundanbeklentim etiketli paylaşımlar...

İMAMOĞLU'NDAN BEKLENTİM PAYLAŞIMLARI

Bu başlık altında mesajlarını gönderen vatandaşlar, İmamoğlu'ndan beklentilerini sıraladı. Kimi vatandaşlar Maltepe'de yaşanan çöp toplanma sorunu üzerine İBB Başkanı'nı eleştirirken kimi vatandaşlar da İstanbul halkının haklarına sahip çıktığı görüşünde birleşti.



MALTEPE'DEKİ ÇÖP SORUNU

İstanbul Maltepe ilçesinde işçilerle yaşanan sorunun akabinde çöp sorunu oluşmasını eleştiren vatandaşlar, İmamoğlu'na "#imamoğlundanbeklentim maltepe belediyesi'nin çöpçüleri'nin maaşını verip greve bir son verdirmesi.." diyerek tepki gösteriyor.

SAHİP ÇIKANLAR DA OLDU

İmamoğlu'nun eleştirilerle gündeme gelmesinin ardından sevenleri sahip çıktı. İmamoğlu'nun yönetiminden garip bir şekilde memnun olduğunu dile getirenler de oldu.