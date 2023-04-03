Malthe Melin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malthe Melin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Malthe Melin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malthe Melin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.