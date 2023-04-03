Malthe Melin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malthe Melin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malthe Melin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malthe Melin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malthe Melin 13 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Malte Haulund Melin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malthe Melin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Malthe Melin'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Malthe Melin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malthe Melin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Midtjylland U19
Malthe Melin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malthe Melin şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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