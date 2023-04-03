Mamadou Diakhon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diakhon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Diakhon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mamadou Diakhon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mamadou Diakhon 22 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Fransa,Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mamadou Diakhon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Diakhon'nin Stade Reims B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mamadou Diakhon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mamadou Diakhon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Stade Reims B
Mamadou Diakhon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mamadou Diakhon şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?RC Strasbourg (-2020), FC Kronenbourg (2020-2021), Stade de Reims (2021-2022)
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