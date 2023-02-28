Mamadou Kane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Kane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Kane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Kane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Kane 12 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kanada,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Mouhamadou Kane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Kane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SESPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Mamadou Kane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver FC takımına 22 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Kane'nin Vancouver FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Kane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Kane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Kane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Kane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında CF Montréal U23

1 Ocak 2022 yılında York United

11 Temmuz 2022 yılında FC Edmonton

21 Aralık 2022 yılında York United

22 Aralık 2022 yılında Vancouver FC

Mamadou Kane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Kane şuan Vancouver FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mamadou Kane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U17 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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