Mamadou Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Kone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Kone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Kone 22 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Kone Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mamadou Kone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Kone'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mamadou Kone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Kone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Kone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Kone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Onze Créateurs

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2020 yılında Thonon Évian

5 Ağustos 2022 yılında SILON Taborsko

Mamadou Kone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Kone şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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