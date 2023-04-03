Mamadou Thiam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Thiam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Thiam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mamadou Thiam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mamadou Thiam 7 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mamadou Thiam Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Mamadou Thiam, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mamadou Thiam'nin RC Lens B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mamadou Thiam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mamadou Thiam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Temmuz 2021 yılında RC Lens B
Mamadou Thiam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mamadou Thiam şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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