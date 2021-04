Mamak Belediyesi sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için örnek bir çalışma başlattı

Her canlının iyi bir yaşam hakkına sahip olduğu anlayışıyla hareket eden Mamak Belediyesi, "Sahiplenmek Sizden, Destek Bizden" diyerek minik dostları sahiplendirme kampanyası başlattı. Bu kapsamda Mamak Belediyesinin Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nden hayvan sahiplenen herkese 1 yıl süreyle 150 TL'lik nakit desteği veya mama desteği verilecek. Sahiplenilen hayvanların kuduz aşılarını da ücretsiz yapan belediye, yine hayvanların muayenelerini de ücretsiz gerçekleştirecek.

Kampanya ile sağlıklı, aşılı ve kısırlaştırılmış sokak kökenli köpekler ile petshoplardan satın alınan evcil hayvanların sokağa geri dönmesinin önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hayatımız boyunca hayvan dostlarımız hep yanımızda olacak. Mamak Belediyesi olarak can dostlarımızın yanında olmaya, onları korumaya, ihtiyaçlarına çözümler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

SEVİMLİ DOSTLAR YUVALARINA KAVUŞUYOR

Proje kapsamında sokaklardan toplanan başıboş köpekler, belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'ne getiriliyor. Burada sağlık kontrolleri, bakımları ve aşıları yapılan köpekler ardından sahiplendiriliyor. Başlatılan kampanya kapsamında uzman veterinerler tarafından gerekli tedavileri ve bakımları yapılan sevimli dostlar sıcak yuvalarına kavuşmaya başladı. Çocukları Canberk ve İpek ile barınaktan hayvan sahiplenen hayvansever Havva Sağlam, çok mutlu olduklarını kaydederek, yapılan kampanyanın hayvan sahiplendirmeye teşvik edilmesi açısından çok güzel olduğunu söyledi. Sağlam, "Oğlum Canberk uzun süredir köpek sahiplenmek istiyordu. Kızım İpek de ağabeyinden güç aldı. Can kurtarmak istedik. O artık evimizin bir bireyi. Köpeğimizin adını "Alya" koyduk. Çocuklarımın ısrarını kıramadım. İki üç tane köpek beğendik ama en çok Alya'ya ısındık. Aşıları da yapıldı, bakımları da yapıldı. Desteğimizi almak için gerekli şartlar da sağlandı. Çok mutluyuz" dedi.

2 YILDA 250'Yİ AŞKIN HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

2 yılda 250'nin üstünde sokak hayvanını sıcak yuvasıyla buluşturduklarını belirterek, sahiplendirme sonrası bakım, uygunluk kontrolü, sağlık hizmetleri de verdiklerini ifade eden Başkan Köse, "Bu kampanyayı başlatalı 1 hafta oldu ve 50'nin üzerinde yakın talep var. Kampanyamız 1 yıl sürecek. Sadece Mamak ilçemizde değil Ankara'da yaşayan tüm hayvanseverlerimiz kampanyamızdan faydalanabilir. Hayvan sahiplenen hemşerilerimize sahiplenmeye teşvik etmek adına her ay 150 liralık bir destek sunuyoruz. "Ben para almayayım, mama desteği verin" diyen vatandaşımıza da her ay bir yıl süreyle mama desteği vereceğiz. Can dostlarımızın sahiplendirilmesi, yeni bir ailesinin olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Vatandaşlarımıza satın almayın, sahiplenin çağrımızı bir kez daha buradan yineliyor, bugüne kadar can dostlarımızı sahiplenen hemşerilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Kampanyadan yararlanmak isteyen hayvanseverler, Mamak Belediyesinin 444 0 149 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı