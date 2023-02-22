Mame Tall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mame Tall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mame Tall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mame Tall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mame Tall 18 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Mame Alassane Laye Tall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mame Tall Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mame Tall'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mame Tall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mame Tall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mame Tall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mame Tall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2021 yılında Jihlava

Mame Tall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mame Tall şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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