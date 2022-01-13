Mamelek ne demek, TDK'ya göre Mamelek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mamelek ne demek? Mamelek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mamelek kelimesi. Peki mamelek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mamelek nedir, mamelek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAMELEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mamelek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mamelek kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mamelek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mal varlığı

