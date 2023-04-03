Mamoudou Kouyate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamoudou Kouyate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mamoudou Kouyate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mamoudou Kouyate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mamoudou Kouyate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamoudou Kouyate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamoudou Kouyate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamoudou Kouyate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamoudou Kouyate 20 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur.  Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamoudou Kouyate Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mamoudou Kouyate'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mamoudou Kouyateboyu ve yaşı kaç

Mamoudou Kouyate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamoudou Kouyate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Plouzané AC

1 Temmuz 2022 yılında Paris SG B

Mamoudou Kouyate kimdir

Mamoudou Kouyate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamoudou Kouyate şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mamoudou Kouyate nereli

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